Названы лауреаты премии YUNA-2021, фото: PMG.ua

https://racurs.ua/n154546-yuna-2021-nazvany-laureaty-nacionalnoy-muzykalnoy-premii.html

Ракурс

Названы лауреаты юбилейной десятой Национальной музыкальной премии YUNA-2021.

Церемония объявления состоялась 12 мая во киевском дворце «Украина». Об этом сообщает агентство «Укринформ».

В общем были объявлены победители в 17 номинациях.

Также специальной премии от оргкомитета за особые достижения в музыке была удостоена народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно отпраздновала 15 лет на сцене.

Кроме того, специальными наградами были отмечены:

MONATIK — за онлайн-мюзикл «Ритм»;

группа Green Grey — за Вертикальный концерт Live In Kyiv;

Олег Винник — по масштабный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский»;

группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — за автоконцерты городами Украины;

компания MOZGI Group — за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью.

Напомним, в марте были названы победители Шевченковской премии 2021 года.

Источник: «Укринформ»