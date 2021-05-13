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Названы лауреаты премии YUNA-2021, фото: PMG.ua
YUNA-2021 — названы лауреаты Национальной музыкальной премииhttps://racurs.ua/n154546-yuna-2021-nazvany-laureaty-nacionalnoy-muzykalnoy-premii.htmlРакурс
Названы лауреаты юбилейной десятой Национальной музыкальной премии YUNA-2021.
Церемония объявления состоялась 12 мая во киевском дворце «Украина». Об этом сообщает агентство «Укринформ».
В общем были объявлены победители в 17 номинациях.
Также специальной премии от оргкомитета за особые достижения в музыке была удостоена народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно отпраздновала 15 лет на сцене.
Кроме того, специальными наградами были отмечены:
- MONATIK — за онлайн-мюзикл «Ритм»;
- группа Green Grey — за Вертикальный концерт Live In Kyiv;
- Олег Винник — по масштабный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский»;
- группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — за автоконцерты городами Украины;
- компания MOZGI Group — за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью.
Напомним, в марте были названы победители Шевченковской премии 2021 года.
Источник: «Укринформ»
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