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Названы лауреаты премии YUNA-2021, фото: PMG.ua

YUNA-2021 — названы лауреаты Национальной музыкальной премии

13 мая 2021, 13:10
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Названы лауреаты юбилейной десятой Национальной музыкальной премии YUNA-2021.

Церемония объявления состоялась 12 мая во киевском дворце «Украина». Об этом сообщает агентство «Укринформ».

В общем были объявлены победители в 17 номинациях.

Также специальной премии от оргкомитета за особые достижения в музыке была удостоена народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно отпраздновала 15 лет на сцене.

Кроме того, специальными наградами были отмечены:

  • MONATIK — за онлайн-мюзикл «Ритм»;
  • группа Green Grey — за Вертикальный концерт Live In Kyiv;
  • Олег Винник — по масштабный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский»;
  • группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — за автоконцерты городами Украины;
  • компания MOZGI Group — за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью.


Напомним, в марте были названы победители Шевченковской премии 2021 года.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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