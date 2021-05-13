ПЛР-тести для українців скасувала Туреччина

Туреччина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154545-plr-testy-dlya-ukrayinciv-skasuvala-turechchyna.html

Ракурс

Відпочинок в Туреччині 2021 стане доступнішим для українців. Вже з 15 травня пасажирам, що летять до Туреччини з України, не потрібно надавати результати ПЛР-тестування на коронавірус.

Уряд Туреччини вирішив скасувати цю вимогу для туристів. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, послаблення обмеження на в’їзд до країни є наслідком підписання владою декларації про наміри, яку на початку травня уклали Україна та Туреччина.

Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій — цим варто користуватись, — заявив Ткаченко.



Повідомляється, що ПЛР-тестування на коронавірус для в’їзду до Туреччини скасовується також для туристів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Туреччині не вплине на українських туристів, які перебуватимуть у країні. Українці звільняються від вимоги отримання спеціальних дозволів для переміщення всередині держави. Також на них не розповсюджується дія комендантської години.