ПЦР-тесты для украинцев отменила Турция

Турция. Фото: Istock

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Отдых в Турции 2021 станет более доступным для украинцев. Уже с 15 мая пассажирам, летящим в Турцию из Украины, не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

Правительство Турции решило отменить это требование для туристов. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, ослабление ограничений на въезд в страну является следствием подписания властью декларации о намерениях, которую в начале мая заключили Украина и Турция.

Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, следуя нормам безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям — этим стоит пользоваться, — заявил Ткаченко.



Сообщается, что ПЦР-тестирование на коронавирус для въезда в Турции отменяется также для туристов из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Турции не повлияет на украинских туристов, которые будут находиться в стране. Украинцы освобождаются от требования получать специальные разрешения для перемещения внутри страны. Также на них не распространяется действие комендантского часа.