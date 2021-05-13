Суддя. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154560-zapobijnyy-zahid-medvedchuku-obyraie-pidpalyy-chomu-suddu-vvajaut-odioznym.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя», підозрюється в держзраді.

Наразі йому обирають запобіжний захід у Печерському суді. Журналісти-антикорупціонери зауважили, що судить Медведчука одіозний суддя В’ячеслав Підпалий, відомий своїми скандальними рішеннями.

Так, суддя Підпалий заслужив свою репутацію одіозного судді низкою рішень, які призвели до відкриття Вищою радою правосуддя дисциплінарного провадження щодо нього.

За свою кар'єру він встиг надати доступ слідчим до всіх контактів, дзвінків, повідомлень, а також місця перебування ведучої «Схем» Наталії Седлецької та журналістки «Нового часу» Христини Бердинських, скасував арешт коштів керівника НБУ часів Януковича Арбузова, зобов’язав «ПриватБанк» виплатити 250 млн дол. офшорам Суркісів.

Також суддю звинувачують у винесенні спірних вироків та затягуванні розгляду судових справ. В одній із цивільних суперечок він проігнорував факт підробки підпису відповідача угоди про позику, який підтверджений відразу трьома експертизами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», збиратиме гроші на заставу серед друзів. Його власні рахунки наразі заблоковані.