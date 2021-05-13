Пятую часть Земли изменило человечество за 60 лет. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n154562-pyatuu-chast-zemli-izmenilo-chelovechestvo-za-60-let.html

Ракурс

Вырубка лесов под распашку и превращение саванн в площади для выпаса скота — люди за 60 лет изменили количество поверхности Земли, равное территориям Африке и Европе вместе взятым.

Это составляет 43 млн кв. км, что в четыре раза больше, чем считалось ранее, пишет Nature Communications.

Как показало исследование, с 1960 года общий лесной покров планеты сократился почти на 1 млн кв. км, а пахотные территории увеличились примерно в той же степени.

По словам ученых, из-за преображения планеты больше всего пострадали растения и почва. Немного меньше негативного воздействия было произведено на мировой океан. Крупномасштабные изменения ландшафта отразились даже на движении циклонов.

В 2015 году было подписано так называемое Парижское соглашение о климате. Оно обязывает страны противодействовать глобальному нагреванию планеты в случае, если оно будет достигать 1,5 градуса по Цельсию. С того момента температура воздуха в среднем выражении увеличилась примерно на 1,2 градуса.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменение климата из-за деятельности человека ускорило процесс движения полюсов Земли. Ученые проанализировали результаты наблюдения за водой: таяние ледников и статистику по подземным водам, откачиваемым человеком.

Источник: Nature Communications