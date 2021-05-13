Передавать «воображаемый» текст научили мозг-компьютер ученые. Фото: Nature

https://racurs.ua/n154563-peredavat-voobrajaemyy-tekst-nauchili-mozg-komputer-uchenye.html

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Технологии не стоят на месте, и ученые каждый день создают все новые изобретения, способные упростить жизнь человеку.

Исследователи из Стэнфордского университета разработали нейроинтерфейс, способный распознавать мозговые сигналы и выводить их в виде текста на экране. Об этом пишет Nature.

В исследовании сообщается, что нейроинтерфейс печатает до 90 символов в минуту. Пользователь должен просто представить, что он пишет этот текст от руки, а система мозг-компьютер сама выведет слова на экран. Новая система уже установила мировой рекорд скорости набора текста с помощью нейроинтерфейса.

В исследовании системы мозг-компьютер участвовал 65-летний парализованный мужчина. В 2017 году ученые вживили в его моторную кору головного мозга нейроимпланты. С помощью них, мужчина мог печатать до 40 символов в минуту, мысленно представляя движения руки, необходимые для маневрирования курсора и щелчка по буквам, отображаемым на экране. Новая система увеличила скорость набора текста более чем вдове.

Этот подход позволял человеку с параличом составлять предложения почти с такой же скоростью, с которой трудоспособные взрослые того же возраста печатают на смартфоне, — пишут исследователи.

Для использования новой системы пожилого мужчину попросили представить, что он держит блокнот и ручку, и сконцентрироваться на написании отдельных букв. В это время алгоритмы распознавали конкретную нейронную сигнатуру, относящуюся к каждой букве алфавита, и выводили текст на экран.

Напомним, ранее мы сообщали, что Neuralink, один из стартапов известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, разрабатывает нейрочипы, призванные в будущем помочь в реабилитации парализованных людей.

Компания недавно поделилась определенными успехами: на опубликованном Neuralink видео можно увидеть, как обезьяна, который вживили нейрочип, «силой мысли» играет в компьютерную игру Pong — симулятор настольного тенниса.

Источник: Nature