МАУ отменила рейсы в Тель-Авив - детали

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Авиарейсы в Тель-Авив отменила авиакомпания «Международные авиалинии Украины» вследствие обострения ситуации на Ближнем Востоке — боевых действий между Израилем и Палестиной.

По данным пресс-службы МАУ, решение о временной отмене авиарейсов было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, согласно сообщению летному составу NOTAM, которое обнародовали авиационные власти Израиля.

Отменены рейсы PS778 / PS775 / PS776 / PS777. Рейс PS 778 из Тель-Авива в Киев, а запланированный на 14 мая рейс перенесен на 8.40 (прибытие в Киев ожидается в 11.50 по местному времени) в случае снятия ограничений в аэропорту.

Решение о возобновлении рейсов в Тель-Авив будет пересматриваться каждые 24 часа.

Напомним, 11 мая аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве временно прекращал свою работу из-за обстрелов, которые ведутся из сектора Газа. Накануне в районе аэродрома взорвались несколько ракет.

Многие американские и европейские авиакомпаний отменили рейсы в Тель-Авив.

С 10 мая боевики ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. В ответ на это ЦАХАЛ наносит авиаудары по объектам в секторе Газа.