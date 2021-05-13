Медведчук. Скріншот: Ракурс

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Ракурс

Віктор Медведчук, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя», підозрюється в держзраді.

Сьогодні, 13 травня, Печерський районний суд Києва обирає йому запобіжний захід. Обвинувачення вимагає від суду взяти Медведчука під варту до 10 липня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Повідомляється, що в разі внесення застави в 300 млн грн, депутат має здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та носити електронний браслет. Наразі грошей на заставу у кума Путіна немає, оскільки всі його рахунки були заблоковані, але він заявив, що йому готові допомогти його друзі. У разі внесення застави на Медведчука покладаються такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою досудового слідчого, прокурора або суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками, відповідно до списку визначеного слідством або прокурором;

здати до органу досудового розслідування на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У разі визнання нардепа винним у скоєнні злочину, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. За словами прокурора, покарання, що загрожує Медведчуку в разі визнання його винним, є максимальним та найсуворішим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя», підозрюється в держзраді. Наразі йому обирають запобіжний захід у Печерському суді. Журналісти-антикорупціонери зауважили, що судить Медведчука одіозний суддя В’ячеслав Підпалий, відомий своїми скандальними рішеннями.