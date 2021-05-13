Медведчук. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n154569-medvedchuka-hotyat-zakryt-do-10-iulya-chto-proishodit-v-sude.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозревается в госизмене.

Сегодня, 13 мая, Печерский районный суд Киева избирает ему меру пресечения. Обвинение требует от суда взять Медведчука под стражу до 10 июля. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Сообщается, что в случае внесения залога в 300 млн грн, депутат должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Сейчас денег на залог у кума Путина нет, поскольку все его счета были заблокированы, но он заявил, что ему готовы помочь его друзья. В случае внесения залога, на Медведчука возлагаются следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию досудебного следователя, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями, в соответствии со списком, определенным следствием или прокурором;

сдать в орган предварительного расследования на хранение свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В случае признания нардепа виновным в совершении преступления, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. По словам прокурора, наказание, грозящее Медведчуку в случае признания его виновным, является максимально строгим.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», подозревается в госизмене. Сейчас ему избирают меру пресечения в Печерском суде. Журналисты-антикоррупционеры заметили, что судит Медведчука одиозный судья Вячеслав Пидпалый, известный своими скандальными решениями.