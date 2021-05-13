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Медведчук. Скриншот: Ракурс

Медведчука хотят «закрыть» до 10 июля — что происходит в суде

13 мая 2021, 17:10
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Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозревается в госизмене.

Сегодня, 13 мая, Печерский районный суд Киева избирает ему меру пресечения. Обвинение требует от суда взять Медведчука под стражу до 10 июля. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Сообщается, что в случае внесения залога в 300 млн грн, депутат должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Сейчас денег на залог у кума Путина нет, поскольку все его счета были заблокированы, но он заявил, что ему готовы помочь его друзья. В случае внесения залога, на Медведчука возлагаются следующие процессуальные обязанности:


  • прибывать по каждому требованию досудебного следователя, прокурора или суда;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или места работы;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями, в соответствии со списком, определенным следствием или прокурором;
  • сдать в орган предварительного расследования на хранение свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

В случае признания нардепа виновным в совершении преступления, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. По словам прокурора, наказание, грозящее Медведчуку в случае признания его виновным, является максимально строгим.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», подозревается в госизмене. Сейчас ему избирают меру пресечения в Печерском суде. Журналисты-антикоррупционеры заметили, что судит Медведчука одиозный судья Вячеслав Пидпалый, известный своими скандальными решениями.

Источник: Ракурс


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