«Нафтогаз» заплатит в бюджет миллиарды на «Большую стройку». Фото: УП

https://racurs.ua/n154568-naftogaz-zaplatit-v-budjet-milliardy-na-bolshuu-stroyku.html

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Забрать у «Нафтогаза» миллиарды, которые компания хранила на закупку газа на зиму, позволило правительство. Деньги будут использовать на проект «Большая стройка».

Кабинет министров изменил порядок расчета госкомпаниями величины резерва сомнительных долгов, сообщает «Финбаланс».

В правительстве решили, что госкомпании будут начислять резерв сомнительных долгов (ожидаемых кредитных убытков) на основании проведенной оценки сомнительности дебиторской задолженности (кредитного риска или риска дефолта, то есть невыполнение контрагентом обязательств).

Причем такая оценка должна будет «учитывать платежеспособность отдельных дебиторов и результаты претензионно-исковой работы по ним».

Проект правительственного постановления разработало Министерство финансов. Решение было принято после того, как Кабмин уволил председателя правления компании Андрея Коболева. По его словам, на счетах «Нафтогаза» находится 2 млрд долл., и именно эти деньги стали причиной его увольнения.

Напомним, «Нафтогаз» проведет внутреннее расследование из-за обнародования информации о прибыли компании в соцсети. Финансовый директор «Нафтогаза» Петер ван Дрил заявил, что компания получил 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале 2021 года.

Источник: «Финбаланс»