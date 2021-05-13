«Нафтогаз» заплатить в бюджет мільярди на «Велике будівництво». Фото: УП

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Забрати у «Нафтогазу» мільярди, які компанія зберігала на закупівлю газу на зиму, дозволив уряд. Гроші використають на проект «Велике будівництво».

Кабінет міністрів змінив порядок розрахунку держкомпаніями величини резерву сумнівних боргів, повідомляє «Фінбаланс».

В уряді вирішили, що держкомпанії будуть нараховувати резерв сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) на підставі проведеної оцінки сумнівності дебіторської заборгованості (кредитного ризику або ризику дефолту, тобто невиконання контрагентом зобов`язань).

Причому така оцінка повинна буде «враховувати платоспроможність окремих дебіторів та результати претензійно-позовної роботи щодо них».

Проект урядової постанови розробило Міністерство фінансів. Рішення прийнято після того, як Кабмін звільнив голову правління компанії Андрія Коболєва. За його словами, на рахунках «Нафтогазу» знаходиться 2 млрд дол., і саме ці гроші стали причиною його звільнення.

Нагадаємо, «Нафтогаз» проведе внутрішнє розслідування за оприлюднення інформації про прибуток компанії у соцмережі. Фінансовий директор «Нафтогазу» Петер ван Дріл заявив, що компанія отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку в першому кварталі 2021 року.

Джерело: «Фінбаланс»