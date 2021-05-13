Путіна номінували на Нобелівську премію миру

https://racurs.ua/ua/n154567-putina-nominuvaly-na-nobelivsku-premiu-myru.html

Ракурс

Володимир Путін, президент країни-агресора РФ, номінований на Нобелівську премію миру у 2021 році. Попередня кількість кандидатів на «Нобеля», котрі зробили видатний внесок в сферу зміцнення миру, сягає 286 осіб.

Російський академік, письменник Сергій Комков, який раніше висунув кандидатуру Путіна на премію, 13 травня отримав підтвердження від Нобелівського комітету в Осло. Таким чином Путіна зарахували до списку кандидатів на нагороду, повідомляють ЗМІ Росії.

Отримав, відповіли, що «Ваш кандидат включений в список» і загальна кількість номінованих цьогоріч ще уточнюється, але попередня кількість — 286 осіб, — сказав Комков РІА «Новини».

Путіна вже включали в список нобелівських кандидатів у 2014 році за «урегулювання» ситуації в Сирії. Тоді його кандидатура була відхилена. У РФ просять нагородити президента РФ за надання «гуманітарної допомоги 27 країнам в боротьбі з коронавірусом і внесення поправки щодо Бога в Конституцію Росії».

Щорічно Нобелівський комітет в Осло присуджує премію миру громадянам і організаціям, які зробили видатний внесок задля досягнення миру у світі.