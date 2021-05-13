Путина номинировали на Нобелевскую премию мира

https://racurs.ua/n154567-putina-nominirovali-na-nobelevskuu-premiu-mira.html

Ракурс

Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ, номинирован на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Предварительное число кандидатов на «Нобеля», которые внесли выдающийся вклад в области укрепления мира, составляет 286 человек.

Российский академик, писатель Сергей Комков, который ранее выдвинул кандидатуру Путина на премию, 13 мая получил подтверждение Нобелевского комитета из Осло. Таким образом Путина зачислили в список кандидатов на награду, сообщают СМИ России.

Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек, — сказал Комков РИА «Новости».



Путина уже включали в список нобелевских кандидатов в 2014 году за «урегулирование» ситуации в Сирии. Тогда кандидатура была отклонена. В РФ просят наградить президента РФ за оказание «гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России».

Ежегодно Нобелевский комитет в Осло присуждает премию мира людям и организациям, внесшим выдающийся вклад в области укрепления мира.