Ан-26. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n154566-rodilis-v-rubashke-izbejat-katastrofy-an-26-udalos-dvum-kursantam.html

Ракурс

Катастрофа Ан-26, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области и привела к гибели молодых курсантов и двух офицеров, могла унести жизни еще двух молодых ребят.

По счастливому совпадению, они избежали полета в этот день. Об этом заявили следователи Государственного бюро расследований во время брифинга.

Мы установили, что предусматривались еще два курсанта на этот полет, однако при счастливых для них обстоятельствах, они в этот день не полетели и фактически остались живы, — сообщил начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.



Основной причиной падения самолета Ан-26 было объединение экипажей курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, превышение их количества на борту во время полета, осуществление взлетов конвейером — это делалось с целью экономии времени на полеты, а также экономии топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программы подготовки летчиков и штурманов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Вячеславу Глазунову — начальнику воинской части А-4104 в Чугуеве на Харьковщине, где вечером 25 сентября разбился самолет Ан-26 с курсантами. Эта авиакатастрофа унесла жизни 26 военных. Глазунову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.