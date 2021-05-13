Ан-26. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n154566-narodylysya-v-sorochci-unyknuty-katastrofy-an-26-vdalosya-dvom-kursantam.html

Ракурс

Катастрофа Ан-26, яка трапилася 25 вересня 2020 року на Харківщині та призвела до загибелі молодих курсантів та двох офіцерів, могла забрати життя ще двох молодих хлопців.

За щасливим збігом, вони уникли польоту в цей день. Про це заявили слідчі Державного бюро розслідувань під час брифінгу.

Ми встановили, що передбачалися ще два курсанти на цей політ, однак за щасливих для них обставин вони в цей день не полетіли й фактично залишилися живі, — повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.



Основною причиною падіння літака Ан-26 було змішування екіпажів курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів, перевищення їхньої кількості під час польотів, здійснення злетів конвеєром — це робилося з метою економії часу на польоти, а також економії палива, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В’ячеславу Глазунову — начальнику військової частини А-4104 у Чугуєві на Харківщині, де ввечері 25 вересня розбився літак Ан-26 із курсантами. Ця авіакатастрофа забрала життя 26 військових. Глазунову обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.