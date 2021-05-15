Ізраїль розбомбив будівлю з офісами світових ЗМІ в секторі Гази. Фото: Reuters

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Ізраїль продовжує воювати з Палестиною — ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по будівлі, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа.

Журналісти та працівники ЗМІ встигли евакуюватися до того, як у будівлю поцілила ракета. Про це повідомляє Times of Israel.





Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зруйнувала 11-поверхову вежу «Аль-Джаля», де розташовувалися офіси різних світових ЗМІ. Ізраїльські військові за годину попередили про атаку, щоб усі, хто знаходився в будівлі, змогли її залишити. Про жертви та постраждалих внаслідок атаки не повідомляється.

У ЦАХАЛ зазначили, що удари по висотних будівлях у Газі наносять через їхнє використання у військових цілях палестинськими радикальними угрупованнями.

За період із півночі до 15.45 суботи, 15 травня, унаслідок обстрілу із сектора Гази одна людина загинула, 45 постраждали. Шестеро з них отримали важкі та середні осколкові поранення, ще шестеро — легкі. 33 людини були травмовані на шляху до бомбосховища — один із потерпілих перебуває в стані середньої тяжкості, решта — у легкому. Ще 24 людини пережили напад паніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ізраїль та Палестина з новою силою обмінюються обстрілами. Відтепер армія Ізраїлю застосовує не лише авіацію, а й танки, артилерію та військові кораблі. У відповідь радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, яке контролює територію сектора Гази, випустило по території Ізраїлю десятки ракет.

Джерело: Times of Israel