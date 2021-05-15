Гаррі і Чарльз. Фото: ОК

https://racurs.ua/ua/n154662-prync-garri-rozkrytykuvav-metody-vyhovannya-prynca-charlza.html

Ракурс

Принц Гаррі, герцог Сассекський та чоловік Меган Маркл, розкритикував методи виховання свого батька — принца Чарльза.

Він заявив, що зростання в королівській родині принесло йому лише «генетичний біль і страждання». Про це герцог розповів у подкасті для Дакса Шепарда, передає The Guardian.

Обговорюючи своє дитинство, принц Гаррі заявив, що нікого не звинувачує та не хоче показувати на когось пальцями, але він відчував певні страждання під час свого дорослішання в королівській родині. Саме тому він вирішив розірвати цей колообіг страждань, які завдають батьки дітям.

Принц Гаррі додав, що бувши членом королівської родини був змушений «посміхнутися і змиритися» з тим, яке життя для нього підготовила родина. Свого батька принца Чарльза він ні в чому не звинувачує — на його думку, він став таким теж через королівське виховання.

Значить, він ставився до мене так, як ставилися до нього, так як я можу змінити це для своїх дітей? Й ось я, я перевіз всю свою сім’ю в США, це не було планом, але іноді вам потрібно приймати рішення і ставити сім’ю на перше місце, і ваше психічне здоров’я — на перше місце, — додав герцог Сассекський.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл не винна в тому, що стосунки принца Гаррі з його сім'єю погіршилися. Принц Гаррі зізнався, що хотів залишити королівську сім’ю ще задовго до зустрічі зі своєю дружиною.

Джерело: The Guardian