Гарри и Чарльз. Фото? ОК

https://racurs.ua/n154662-princ-garri-raskritikoval-metody-vospitaniya-princa-charlza.html

Ракурс

Принц Гарри, герцог Сассекский и муж Меган Маркл, раскритиковал методы воспитания своего отца — принца Чарльза.

Он заявил, что взросление в королевской семье принесло ему только «генетическую боль и страдания». Об этом герцог рассказал в подкасте для Дакса Шепарда, передает The Guardian.

Обсуждая свое детство, принц Гарри заявил, что никого не обвиняет и не хочет показывать на кого-то пальцами, но он чувствовал определенные страдания во время своего взросления в королевской семье. Именно поэтому он решил разорвать этот круговорот страданий, которые наносят родители детям.

Принц Гарри добавил, что будучи членом королевской семьи был вынужден «улыбнуться и смириться» с тем, какую жизнь для него подготовила семья. Своего отца принца Чарльза он ни в чем не обвиняет — по его мнению, он стал таким тоже из-за королевского воспитания.

Значит, он относился ко мне так, как относились к нему, так как я могу изменить это для своих детей? И вот я, я перевез всю свою семью в США, это не было планом, но иногда вам нужно принимать решения и ставить семью на первое место, и ваше психическое здоровье — на первое место, — добавил герцог Сассекский.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл не виновата в том, что отношения принца Гарри с его семьей ухудшились. Принц Гарри признался, что хотел оставить королевскую семью задолго до встречи со своей женой.



Источник: The Guardian