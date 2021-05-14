Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Сплетник

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Меган Маркл не виновата в том, что отношения принца Гарри с его семьей ухудшились. Принц Гарри признался, что хотел покинуть королевскую семью еще задолго до встречи со своей женой, поскольку на него плохо влияла токсичная атмосфера в семье и монаршее воспитание.

Об этом он рассказал в американском подкасте Дакса Шепарда о психическом здоровье, передает Daily Mail.

Принц Гарри признался, что впервые такие мысли закрались в его голову еще тогда, когда ему было немного за 20.

Я понял, что больше не хочу в этом участвовать. Посмотрите, что случилось с моей мамой! Как я мог думать о спокойной жизни с женой, когда знал, что это повторится?, — заявил герцог Сассекский.

Он отметил, что только находясь в Лос-Анджелесе смог почувствовать себя свободным и расправил плечи, поскольку в США для него стало возможным заниматься обычными, «простыми» делами, вроде катания на велосипеде с ребенком.

Принц Гарри также предположил, что его отец и муж принцессы Дианы, принц Чарльз, тоже пострадал от королевского воспитания, полученного от королевы и принца Филиппа. Поэтому он захотел уехать, чтобы разорвать «порочный круг», так как не хотел такой же судьбы своим детям.

Герцог Сассекский добавил, что теперь он ходит к психологу, чтобы залечить травмы, нанесенные королевской семьей. Обратиться к специалисту он решил по совету своей жены Меган Маркл. Она заметила, что принц страдает приступами злости из-за того, что все эти годы жил «как животное в зоопарке», выполняя обязанности члена королевской семьи.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри сожалеет о том, что вместе с женой Меган Маркл согласился дать скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.



Источник: Daily Mail