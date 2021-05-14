Жертву убедили сознаться в преступлении против себя ради статистики

Полиция. Фото: Волынь онлайн

https://racurs.ua/n154608-jertvu-ubedili-soznatsya-v-prestuplenii-protiv-sebya-radi-statistiki.html

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Нападение на мужчину решили не расследовать в полиции Харькова, чтобы не портить статистику. Мужчину, пострадавшего от избиения и ограбления, убедили не писать заявление, поскольку нападающих «все равно не найдут».

Его убедили указать, что он самостоятельно потерял деньги и получил телесные повреждения. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Как установило следствие, инцидент произошел в феврале 2020 года в Харькове, в Лосевском переулке. Тогда группа лиц напала на мужчину — его избили и ограбили. Жертву нападения доставили в городскую больницу, где его опросил оперуполномоченный Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, однако показания его письменно никто не фиксировал.

Желая скрыть преступление ради хорошей статистики, полицейский убедил пострадавшего, что виновных в нападении все равно не найдут, а в том, что у него пропали деньги и есть телесные повреждения, виноват он сам. Таким образом полицейский заставил мужчину не писать заявление и добавить, что претензий он не имеет.

Оперуполномоченному сообщено о подозрении по факту сокрытия тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украина). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее мы сообщали, что полицейский ограбил мужчину, который попал в ДТП в Киеве. Сотрудник полиции похитил сумку с большой суммой наличных, пока его коллеги вызывали скорую пострадавшему. Инцидент произошел на улице Смелянской в Соломенском районе столицы.