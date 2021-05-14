Жертву переконали зізнатися у злочині проти себе заради статистики

Поліція. Фото: Волинь онлайн

https://racurs.ua/ua/n154608-jertvu-perekonaly-ziznatysya-u-zlochyni-proty-sebe-zarady-statystyky.html

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Напад на чоловіка вирішили не розслідувати у поліції Харкова, щоб не псувати статистику. Чоловіка, що постраждав від побиття та пограбування, переконали не писати заяву, оскільки нападників «все одно не знайдуть».

Його переконали вказати, що він самостійно загубив гроші та отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Як встановило досудове слідство, інцидент трапився у лютому 2020 року в Харкові, у Лосівському провулку. Тоді група осіб напала на чоловіка — його побили та пограбували. Жертву нападу доправили до міської лікарні, де його опитав оперуповноважений Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, однак покази його письмово не фіксував.

Бажаючи приховати злочин задля гарної статистики, правоохоронець переконав постраждалого, що винних у нападі все одно не знайдуть, а у тому, що в нього зникли гроші та є тілесні ушкодження винен він сам. У такий спосіб поліцейський змусив чоловіка не писати заяву та додати, що претензій він не має.

Оперуповноваженому повідомлено про підозру за фактом приховування тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліцейський пограбував чоловіка, який потрапив у ДТП у Києві. Співробітник поліції викрав сумку з чималою сумою готівки, поки його колеги викликали швидку потерпілому. Інцидент трапився на вулиці Смілянській у Солом’янському районі столиці.