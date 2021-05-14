ЗСУ тренувалися знищувати десант з «Ураганів». Фото: Генштаб

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Військові навчання Збройних сил України відбулися неподалік адмінмежі з окупованим Кримом.

Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника. Навчання розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган» пройшли в умовах максимально наближених до бойових. Про це 14 травня повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Генштаб у Facebook.

Зазначається, що в ході навчать системи швидко провели в готовність та оперативно здійснивши марш, здійснили розгортання у районі вогневих позицій. Під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника. Також реактивники тренувалися дистанційно мінувати вихідні райони ймовірного наступу умовного противника.

Наєв запевнив, що ці підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

Нагадаємо, у квітні в Херсонській області на одному з полігонів пройшли навчання підрозділів протиповітряної оборони, що несуть бойову службу на межі з окупованим Кримом. Навчання відбулися на тлі погроз Кремля та скупчення російських військ на анексованому півострові.