Віталій Кличко, фото: «Чемпионат»

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Віталій Кличко, мер Києва, стверджує, що впродовж останніх днів під виглядом боротьби з корупцією відбувається «атака на столичну владу», спрямована на нього особисто, а самі справи «шиті білими нитками».

Так Кличко під час брифінгу сьогодні, 14 травня, прокоментував численні обшуки, які відбуваються в останні дні у низці столичних структур.

Називають якісь мільйони, десятки мільйонів гривень. Маніпулюють інформацією, лунає відверта брехня, — заявив Кличко.

Мер Києва запевнив, що міська влада завжди співпрацює з правоохоронними органами і допомагає в розслідуванні справ про фінансові порушення, а КМДА постійно здійснює внутрішні фінансові аудити і передає матеріали про виявлені порушення правоохоронцям.

За словами Кличка, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до порушених раніше кримінальних справ.

Із тих, нібито «гучних», справ, про які сьогодні заявляють, частина стосуються підрядників. Говорять, що ті не сплатили податки. Підкреслю: міські підприємства податки сплатили! Які питання до міста?! — наголосив Кличко.

По деяких справах місто передало матеріали 2 роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства вже двічі надавали документи на вимогу правоохоронців, а зараз ті прийшли шукати документи знову! — заявив мер Києва.

За словами мера Києва, ці події є «великою спецоперацією».