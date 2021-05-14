Мінус Медведчук — Зеленський прокоментував справу кума Путіна, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154605-minus-medvedchuk-zelenskyy-prokomentuvav-spravu-kuma-putina.html

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Справу Віктора Медведчука прокоментував президент Володимир Зеленський. Він назвав підозру куму Путіна тільки початком політики деолігархізації, завдяки якій Україна може стати конкурентною країною на світовій арені.

У своїй колонці для журналу «Фокус» глава держави написав, що «за допомогою законних інструментів Медведчук позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівну шкоду державній безпеці».

Зеленський пообіцяв, що подібні методи застосують і проти інших олігархів, доки всі вони «не стануть просто великими бізнесменами».

Мінус Медведчук. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами, — написав Зеленський.

Глава держави заявив, що подібні кроки могли зробити і представники попередньої влади, але «такого бажання у них не було».

Рішення суду щодо запобіжного заходу Медведчуку Зеленський не коментує. Президент стверджує, що на прикладі справи Медведчука можна зрозуміти статус олігарха в Україні.

Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає «даху» в Києві, то нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет, — написав Зеленський.

Він нагадав, що незабаром громадськості презентують законопроект про деолігархізацію, який «повинен буде зафіксувати системний погляд на цю проблему».

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Зеленський доручив РНБО, Офісу президента й Антимонопольному комітету розробити спеціальний закон про олігархів. В РНБО нарахували 13 таких осіб.

Джерело: «Фокус»