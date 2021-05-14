Окріп. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154604-centr-kyieva-plavaie-v-okropi-foto-video.html

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Центр Києва затопило окропом — на вулиці Пушкінській, 22А через прорив труби вулицю залило гарячою водою.

Інцидент трапився о 10.45 ранку. Про це повідомляє прес-служба «Київтеплоенерго».





Комунальники зафіксували, що у дворі стався обвал асфальту. У підсумку — вулицю залило гарячою водою та мулом. Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» вже локалізувала місце пошкодження. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для чотирьох будинків, що розташовані по вулиці Пушкінській.









Зауважується, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому — в 1951 році.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Деміївській з-під асфальту раптово почав бити потужний гейзер. Фонтан гарячої води бив вище дерев, а проїжджу частину залило окропом та накрило хмарою пару.