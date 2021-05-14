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Ракурс
Кипяток. Фото: Укринформ

Центр Киева «плавает» в кипятке (ФОТО, ВИДЕО)

14 мая 2021, 12:44
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Центр Киева затопило кипятком — на улице Пушкинской, 22А из-за прорыва трубы улицу залило горячей водой.

Инцидент произошел в 10.45 утра. Об этом сообщает пресс-служба «Киевтеплоэнерго».


Коммунальщики зафиксировали, что во дворе произошел обвал асфальта. В итоге — улицу залило горячей водой и илом. Аварийная бригада КП «Киевтеплоэнерго» уже локализовала место повреждения. Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги по снабжению горячей водой приостановили для четырех домов, расположенных по улице Пушкинской.

Кипяток затопил центр Киева. Фото: Укринформ
Кипяток затопил центр Киева. Фото: Укринформ
Кипяток затопил центр Киева. Фото: Укринформ
Отмечается, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад — в 1951 году.

Кипяток затопил центр Киева. Фото: Укринформ
Кипяток затопил центр Киева. Фото: Укринформ
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Демеевской из-под асфальта внезапно начал бить мощный гейзер. Фонтан горячей воды бил выше деревьев, а проезжую часть залило кипятком и накрыло облаком пара.

Источник: Ракурс


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