Туристический сезон в Греции открыли. Фото: businessvisit.com.ua

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Туристический сезон в Греции официально открыли для многих стран мира. Туристам из стран Европейского Союза, а также других стран, включая Украину, разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом 14 мая сообщает сайт Ekathimerini.

Гражданам стран ЕС и, в частности, Украины, разрешено отдыхать в Греции, если они вакцинированы или могут показать отрицательный результат на COVID-тест. Также для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму.

В аэропортах туристов случайно будут проверять, а больных коронавирусом будут отправлять в специальные карантинные отели.

При этом в Греции для всех продолжает действовать комендантский час — с 00.30 до 5.00, поэтому покидать апартаменты или отель в это время можно лишь в крайних случаях. В общественных местах нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. За нарушение карантина будут штрафовать от 300 до 5 тыс. евро.

По территории страны уже открыли кафе и рестораны, которые будут обслуживать посетителей на летних террасах. Магазины могут работать без предварительной записи, однако остается ограничение на количество посетителей. Сняли карантинные ограничения и с музеев.

На пляжах зонты и шезлонги должны располагаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга и регулярно дезинфицировать. В барах на пляжах запрещено включать музыку, чтобы посетители не повышали голос, потому что это может способствовать распространению большего количества частиц вируса в воздухе. Запрет на музыку также распространяется на рестораны, бары и кафе.

По словам министра туризма Хариса Теохариса, в Греции объявили о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за пандемии. В 2020 году туризм, который составляет примерно пятую часть ВВП страны, претерпел строжайшее падение. Доходы уменьшились до 4 млрд евро.

Напомним, с 15 мая пассажирам, летящим в Турцию из Украины, не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус. В правительстве Турции заявили, что ослабление ограничения на въезд в страну является следствием подписания властями декларации о намерениях, которую в начале мая заключили Украина и Турция.

Источник: Ekathimerini