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Удар молнией привел к гибели 18 слонов в Индии, фото: The Daily Mail

18 слонов погибли от удара молнией в Индии (ФОТО)

14 мая 2021, 12:22
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В Индии стадо из 18 слонов погибло в результате ударов молний.

Инцидент произошел в заповеднике Кандолим в городе Нагаон северо-восточного штата Ассам. Травин обнаружили жители расположенного рядом села, сообщает The Daily Mail.

Погибшие животные сгруппированы в две группы — в одной четыре слона, в другой — 14.

Отмечается, что это первый такой за 20 лет инцидент со смертью большого количества слонов в Ассаме. Дикие слоны в этом штате ранее становились жертвами браконьерства, дорожно-транспортных происшествий, отравлений и даже поражения электрическим током.

В Индии проживают почти 30 тыс. слонов, что составляет около 60% их азиатской популяции этих диких животных.

Удар молнией привел к гибели 18 слонов в Индии, фото: The Daily Mail

Удар молнией привел к гибели 18 слонов в Индии, фото: The Daily Mail

Удар молнией привел к гибели 18 слонов в Индии, фото: The Daily Mail

Удар молнией привел к гибели 18 слонов в Индии, фото: The Daily Mail

Удар молнией привел к гибели 18 слонов в Индии, фото: The Daily Mail


Напомним, в июле 2020 году в Индии молнии за сутки унесли жизни более 40 человек.

Источник: The Daily Mail


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