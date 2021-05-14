Удар блискавкою призвів до загибелі 18 слонів в Індії, фото: The Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n154602-18-sloniv-zagynuly-vid-udaru-blyskavky-v-indiyi-foto.html

Ракурс

В Індії стадо з 18 слонів загинуло в результаті ударів блискавок.

Інцидент стався у заповіднику Кандолім в місті Нагаон північно-східного штату Ассам. Травин виявили жителі розташованого поруч села, повідомляє The Daily Mail.

Загиблі тварини згруповані у дві групи — в одній чотири слони, в іншій — 14.

Зазначається, що це перший такий за 20 років інцидент зі смертю великої кількості слонів в Ассамі. Дикі слони у цьому штаті раніше ставали жертвами браконьєрства, дорожньо-транспортних пригод, отруєнь і навіть ураження електричним струмом.

В Індії проживають майже 30 тис. слонів, що становить близько 60% їх азіатської популяції цих диких тварин.

Нагадаємо, у липні 2020 року в Індії блискавки за добу забрали життя понад 40 людей.

Джерело: The Daily Mail