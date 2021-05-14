Наскільки подорожчає проїзд у Києві, розповіли в Кличка

Проїзд у Києві. Фото: Дзеркало тижня

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Проїзд у Києві може суттєво подорожчати вже найближчим часом через запроваджені раніше карантинні обмеження.

Через повний локдаун із зупинкою транспорту, більшість перевізників зазнали збитків. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник в ефірі «Україна 24».

Він заявив, що ціна на проїзд у 25 грн у столиці є обґрунтованим тарифом, який допоможе зняти навантаження на бюджет.

Ці підприємства працюють за рахунок дотацій міста. Тому, якщо «Київпастранс» зробив розрахунок у 25 грн, це означає, що з міського бюджету потрібно в рази збільшувати витрати на ці цілі. У зв’язку з карантином надходження в бюджет значно зменшилися, водночас витрати значно зросли. Тому, щоби зняти навантаження на бюджет, вартість проїзду в «Київпастрансу» зросте, але не до 20−25 грн, — додали у Кличка.



Чиновник наголосив, що документи щодо підняття тарифів уже передають до департаменту транспорту та департаменту економіки КМДА. Після цього буде проведений аналіз розрахунків, і тільки тоді ухвалюватиметься кінцеве рішення щодо встановлення цін на перевезення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що маршрутки в Києві вже дорожчали цієї весни. Проїзд у цьому виді транспорту став коштувати на дві гривні дорожче і становить 10 грн. Раніше ця послуга коштувала 8 грн.