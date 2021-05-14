Насколько подорожает проезд в Киеве, рассказали у Кличко

Проезд в Киеве. Фото: Зеркало недели

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Проезд в Киеве может существенно подорожать уже в ближайшее время из-за введенных ранее карантинных ограничений.

Из-за полного локдауна с остановкой транспорта, большинство перевозчиков понесли убытки. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире «Украина 24».

Он заявил, что цена на проезд в 25 грн в столице является обоснованным тарифом, который поможет снять нагрузку на бюджет.

Эти предприятия работают за счет дотаций города. Поэтому, если «Киевпастранс» сделал расчет в 25 грн, это означает, что из городского бюджета нужно в разы увеличить расходы на эти цели. В связи с карантином поступления в бюджет значительно уменьшились, в то же время расходы значительно возросли. Поэтому, чтобы снять нагрузку на бюджет, стоимость проезда в «Киевпасстранс» возрастет, но не до 20−25 грн, — рассказали у Кличко.



Чиновник отметил, что документы о поднятии тарифов уже передают в департамент транспорта и департамента экономики КГГА. После этого будет проведен анализ расчетов, и только тогда будет приниматься окончательное решение по установлению цен на перевозку.

Напомним, ранее мы сообщали, что маршрутки в Киеве уже дорожали этой весной. Проезд в этом виде транспорта стал стоить на две гривны дороже и составляет 10 грн. Ранее эта услуга стоила 8 грн.