На Медведчука надели электронный браслет, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n154600-na-medvedchuka-nadeli-elektronnyy-braslet.html

Ракурс

Полиция надела электронный браслет на депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля, — рассказали «Українським Новинам» в Офисе генпрокурора.

Медведчук обязан постоянно носить браслет и не может отлучаться из дома. Браслет надели на него поздно вечером 13 мая в полиции Киева.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что лидер ОПЗЖ Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Дома у Медведчука и в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прошли обыски. Медведчука обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны.

На суде прокурор заявил, что действия депутата могли привести к изменению Кремлем внешнеполитического курса Украины. Сам подозреваемый называет свое дело попыткой остановить оппозицию. Козак, по его словам, якобы находится на лечении в Беларуси.

Медведчуку суд определил кругослуточный домашний арест, хотя прокуратура настаивала на аресте или внесении залога в 300 млн грн.

Источник: «Украинские Новости»