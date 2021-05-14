Почему Медведчук из суда поехал домой, а не в СИЗО, объяснили в Раде, фото — Укринформ

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По делу Виктора Медведчука 13 мая Печерский суд Киева решил не арестовывать одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Куму российского президента назначили круглосуточный домашний арест. Заседание продолжалось восемь часов. Медведчук должен оставаться дома, носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и приходить на вызовы следователей.

Прокуратура просила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 300 млн грн.

Глава профильного комитета Рады, «слуга народа» Денис Монастырский в эфире программы «Право на власть» объяснил мотивы решения судьи, избиравшего меру пресечения Медведчуку.

Уголовно-процессуальный кодекс в сегодняшней редакции не предусматривает возможности безальтернативного содержания под стражей в случае, если это не насильственное преступление, — сказал Монастырский.

Он добавил, что к таким изменениям в Уголовно-процессуальном кодексе приложила руку бывшая депутат Надежда Савченко. Эта норма, по словам Монастырского, исчезла 25 июня 2019 года благодаря решению Конституционного суда Украины, который признал ее неконституционной. Докладчиком по этому делу был Александр Тупицкий (председатель КСУ), а заявителем — нардеп Надежда Савченко.

Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Дело касается трех эпизодов.

Якобы Медведчук способствовал России после аннексии Крыма в разведке нефтегазовых месторождений на шельфе Черного моря и для этого регистрировал компании на полуострове согласно российского законодательства.

Кроме того, политика подозревают в том, что он передал в Россию через Козака информацию о скрытом подразделении вооруженных сил Украины и планировал создание проекта «Луч», который должен был под видом поддержки украинцев, учащихся или работающих в России, вербовать их, собирать персональные данные и влиять на внутреннюю политику Украины.

По данным СБУ, Козак находится в России и возвращаться в Украину не планирует.