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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине снова набирает обороты (ИНФОГРАФИКА)

14 мая 2021, 08:54
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Коронавирус в Украине пошел на спад во время праздников, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. Но сейчас медики начали снова фиксировать рост количества больных. За прошедшие сутки, 13 мая, вирус был обнаружен у 7 тыс. 562 граждан.

Всего с начала эпидемии заразились 2 млн 143 тыс. 448 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 15 тыс. 958 человек, а в целом уже выздоровел 1 млн 832 тыс. 601 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 287 украинцев. Общее число жертв составляет 47 тыс. 620 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681 инфицированный), Харьковской (665 заражений), Днепропетровской (487 новых случаев), Черкасской областях (449 больных).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОДинамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:


  • г. Киев — 681 случай/ 2 тыс. 249 прививок;
  • Винницкая область — 126 случаев/ 554 прививки;
  • Волынская область — 228 случаев/ 884 прививки;
  • Днепропетровская область — 487 случаев/ 1 тыс. 222 прививки;
  • Донецкая область — 445 случаев/ 1 тыс. 244 прививки;
  • Житомирская область — 211 случаев/ 989 прививок;
  • Закарпатская — 105 случаев/ 1 тыс. 337 прививок;
  • Запорожская область — 301 случай/ 705 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 186 случаев/ 1 тыс.339 прививок;
  • Киевская область — 301 случай/ 944 прививки;
  • Кировоградская область — 127 случаев/ 314 прививок;
  • Луганская область — 186 случаев/ 557 прививок;
  • Львовская область — 350 случаев/ 1 тыс. 384 прививки;
  • Николаевская область — 285 случаев/ 471 прививки;
  • Одесская область — 368 случаев/ 984 прививки;
  • Полтавская область — 325 случаев/ 926 прививок;
  • Ровенская область — 357 случаев/ 944 прививки;
  • Сумская область — 249 случаев/ 422 прививки;
  • Тернопольская область — 200 случаев/ 896 прививок;
  • Харьковская область — 665 случаев / 649 прививок;
  • Херсонская область — 250 случаев/ 34 прививки;
  • Хмельницкая область — 334 случая/ 1 тыс. 37 прививок;
  • Черкасская область — 449 случаев/ 468 прививок;
  • Черновицкая область — 95 случаев/ 478 прививок;
  • Черниговская область — 251 случай/ 556 прививок.

За сутки от коронавируса привили 21 тыс. 587 человек. В частности, 918 тыс. 164 человека получили прививки с начала прививочной кампании, из них одну дозу вкололи 918 тыс. 162 людям, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 8 тыс. 358 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые обнаружили уникальную способность COVID-19 использовать молекулярные механизмы зараженных клеток, чтобы разрушить иммунную систему хозяина и быстро размножаться.

Источник: Ракурс


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