Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n154586-koronavirus-v-ukraine-snova-nabiraet-oboroty-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад во время праздников, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. Но сейчас медики начали снова фиксировать рост количества больных. За прошедшие сутки, 13 мая, вирус был обнаружен у 7 тыс. 562 граждан.

Всего с начала эпидемии заразились 2 млн 143 тыс. 448 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 15 тыс. 958 человек, а в целом уже выздоровел 1 млн 832 тыс. 601 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 287 украинцев. Общее число жертв составляет 47 тыс. 620 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681 инфицированный), Харьковской (665 заражений), Днепропетровской (487 новых случаев), Черкасской областях (449 больных).



Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 681 случай/ 2 тыс. 249 прививок;

Винницкая область — 126 случаев/ 554 прививки;

Волынская область — 228 случаев/ 884 прививки;

Днепропетровская область — 487 случаев/ 1 тыс. 222 прививки;

Донецкая область — 445 случаев/ 1 тыс. 244 прививки;

Житомирская область — 211 случаев/ 989 прививок;

Закарпатская — 105 случаев/ 1 тыс. 337 прививок;

Запорожская область — 301 случай/ 705 прививок;

Ивано-Франковская область — 186 случаев/ 1 тыс.339 прививок;

Киевская область — 301 случай/ 944 прививки;

Кировоградская область — 127 случаев/ 314 прививок;

Луганская область — 186 случаев/ 557 прививок;

Львовская область — 350 случаев/ 1 тыс. 384 прививки;

Николаевская область — 285 случаев/ 471 прививки;

Одесская область — 368 случаев/ 984 прививки;

Полтавская область — 325 случаев/ 926 прививок;

Ровенская область — 357 случаев/ 944 прививки;

Сумская область — 249 случаев/ 422 прививки;

Тернопольская область — 200 случаев/ 896 прививок;

Харьковская область — 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область — 250 случаев/ 34 прививки;

Хмельницкая область — 334 случая/ 1 тыс. 37 прививок;

Черкасская область — 449 случаев/ 468 прививок;

Черновицкая область — 95 случаев/ 478 прививок;

Черниговская область — 251 случай/ 556 прививок.

За сутки от коронавируса привили 21 тыс. 587 человек. В частности, 918 тыс. 164 человека получили прививки с начала прививочной кампании, из них одну дозу вкололи 918 тыс. 162 людям, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 8 тыс. 358 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые обнаружили уникальную способность COVID-19 использовать молекулярные механизмы зараженных клеток, чтобы разрушить иммунную систему хозяина и быстро размножаться.