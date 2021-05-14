Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154586-koronavirus-v-ukrayini-znovu-nabyraie-obertiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад під час свят, кількість госпіталізацій в регіонах стабілізувалася. Але зараз медики почали знову фіксувати зростання кількості хворих. За минулу добу, 13 травня, вірус виявили у 7 тис. 562 громадян.

Усього з початку епідемії заразилися 2 млн 143 тис. 448 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 15 тис. 958 людей, а загалом вже одужала 1 млн 832 тис. 601 особа. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 287 українців. Загальна кількість жертв становить 47 тис. 620 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (681 інфікований), Харківській (665 заражень), Дніпропетровській (487 нових випадків), Черкаській областях (449 хворих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 681 випадок/ 2 тис. 249 щеплень;

Вінницька область — 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область — 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область — 487 випадків/ 1 тис. 222 щеплення;

Донецька область — 445 випадків/ 1 тис. 244 щеплення;

Житомирська область — 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська — 105 випадків/ 1 тис. 337 щеплень;

Запорізька область — 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область — 186 випадків/ 1 тис. 339 щеплень;

Київська область — 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область — 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область — 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область — 350 випадків/ 1 тис. 384 щеплення;

Миколаївська область — 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область — 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область — 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область — 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область — 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область — 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область — 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область — 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область — 334 випадки/ 1 тис. 37 щеплень;

Черкаська область — 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область — 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область — 251 випадок/ 556 щеплень.

За добу від коронавірусу прищепили 21 тис. 587 людей. Зокрема, 918 тис. 164 людей дістали щеплення з початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу — 918 тис. 162 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 8 тис. 358 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені виявили унікальну здатність COVID-19 використовувати молекулярні механізми заражених клітин, щоб зруйнувати імунну систему господаря і швидко розмножуватися.