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Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Коронавірус в Україні знову набирає обертів (ІНФОГРАФІКА)

14 тра 2021, 08:54
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Коронавірус в Україні пішов на спад під час свят, кількість госпіталізацій в регіонах стабілізувалася. Але зараз медики почали знову фіксувати зростання кількості хворих. За минулу добу, 13 травня, вірус виявили у 7 тис. 562 громадян.

Усього з початку епідемії заразилися 2 млн 143 тис. 448 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 15 тис. 958 людей, а загалом вже одужала 1 млн 832 тис. 601 особа. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 287 українців. Загальна кількість жертв становить 47 тис. 620 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (681 інфікований), Харківській (665 заражень), Дніпропетровській (487 нових випадків), Черкаській областях (449 хворих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:


  • м. Київ — 681 випадок/ 2 тис. 249 щеплень;
  • Вінницька область — 126 випадків/ 554 щеплення;
  • Волинська область — 228 випадків/ 884 щеплення;
  • Дніпропетровська область — 487 випадків/ 1 тис. 222 щеплення;
  • Донецька область — 445 випадків/ 1 тис. 244 щеплення;
  • Житомирська область — 211 випадків/ 989 щеплень;
  • Закарпатська — 105 випадків/ 1 тис. 337 щеплень;
  • Запорізька область — 301 випадок/ 705 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 186 випадків/ 1 тис. 339 щеплень;
  • Київська область — 301 випадок/ 944 щеплення;
  • Кіровоградська область — 127 випадків/ 314 щеплень;
  • Луганська область — 186 випадків/ 557 щеплень;
  • Львівська область — 350 випадків/ 1 тис. 384 щеплення;
  • Миколаївська область — 285 випадків/ 471 щеплення;
  • Одеська область — 368 випадків/ 984 щеплення;
  • Полтавська область — 325 випадків/ 926 щеплень;
  • Рівненська область — 357 випадків/ 944 щеплення;
  • Сумська область — 249 випадків/ 422 щеплення;
  • Тернопільська область — 200 випадків/ 896 щеплень;
  • Харківська область — 665 випадків/ 649 щеплень;
  • Херсонська область — 250 випадків/ 34 щеплення;
  • Хмельницька область — 334 випадки/ 1 тис. 37 щеплень;
  • Черкаська область — 449 випадків/ 468 щеплень;
  • Чернівецька область — 95 випадків/ 478 щеплень;
  • Чернігівська область — 251 випадок/ 556 щеплень.

За добу від коронавірусу прищепили 21 тис. 587 людей. Зокрема, 918 тис. 164 людей дістали щеплення з початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу — 918 тис. 162 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 8 тис. 358 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені виявили унікальну здатність COVID-19 використовувати молекулярні механізми заражених клітин, щоб зруйнувати імунну систему господаря і швидко розмножуватися.

Джерело: Ракурс


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