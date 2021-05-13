Як коронавірус «ламає» імунітет, розповіли вчені. Фото: izhevskinfo

https://racurs.ua/ua/n154571-yak-koronavirus-lamaie-imunitet-rozpovily-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Вчені виявили унікальну здатність COVID-19 використовувати молекулярні механізми заражених клітин, щоб зруйнувати імунну систему господаря і швидко розмножуватися.

Дослідники взяли експериментальну клітинну культуру, інфікували вірусом і брали проби кожні три години, повідомляє Nature.

Виявилося, що інфікування коронавірусом негативно впливає на процес трансляції, коли РНК і рибосоми беруть участь в синтезі білка. Також вірус викликає швидку деградацію мРНК в цитоплазмі, пригнічуючи сигнал і не дозволяючи клітині активувати імунний захист проти патогену. Крім того, SARS-CoV-2 пригнічує механізм транспортування мРНК з ядра клітини до рибосом.

Таким чином, коронавірус здатен перебудувати механізм синтезу білка в зараженої клітини. Сигнали, які клітина намагається відправити для активації імунного захисту, не трансформуються в білки, що призводить до сповільненої імунної відповіді.

Нагадаємо, пандемії коронавірусу у світі можна було б уникнути. Мільйони людей залишилися б живі, якби не запізніла реакція Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та держав, чиї лідери не вживали необхідних заходів.

Джерело: Nature