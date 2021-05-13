Как коронавирус «ломает» иммунитет, рассказали ученые. Фото: izhevskinfo

https://racurs.ua/n154571-kak-koronavirus-lomaet-immunitet-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Ученые обнаружили уникальную способность COVID-19 использовать молекулярные механизмы зараженных клеток, чтобы «сломать» иммунную систему хозяина и быстро размножаться.

Исследователи взяли экспериментальную клеточную культуру, инфицировали вирусом и брали пробы каждые три часа, сообщает Nature.

Оказалось, что инфицирование коронавирусом в целом негативно влияет на процесс трансляции, когда РНК и рибосомы участвуют в синтезе белка. Также вирус вызывает быструю деградацию мРНК в цитозоле, подавляя сигнал и не позволяя клетке активировать иммунную защиту против патогена. Кроме того, SARS-CoV-2 подавляет механизм транспорта мРНК из ядра клетки к рибосомам.

Таким образом, коронавирус способен перестроить механизм синтеза белка у зараженной клетки. Сигналы, которые клетка старается отправить для активации иммунной защиты, не трансформируются в белки, что приводит к замедленному иммунному ответу.

Напомним, пандемии коронавируса в мире можно было бы избежать. Миллионы людей остались бы живы, если бы не запоздалая реакция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и государств, чьи лидеры не принимали необходимых мер.

Источник: Nature