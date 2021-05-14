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Ракурс
Астероїд. Фото: Istock

Астероїд розміром із піраміду Хеопса наближається до Землі

14 тра 2021, 08:33
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Космос й надалі продовжує дивувати вчених. Великий астероїд 2015 KJ19, розмір якого можна порівняти з висотою піраміди Хеопса, наближається до Землі.

Найбільше зближення з нашою планетою прогнозується вже сьогодні, 14 травня. Про це пише Express.

Повідомляється, що діаметр незвичайного космічного тіла становить від 88 до 200 метрів. На мінімальну дистанцію до Землі він наблизиться о 13.04 за київським часом. Астрономи заспокоюють — гігантський астероїд не становить загрози, оскільки найближча точка траєкторії польоту космічного тіла розташована на відстані в 15 разів далі, ніж від Землі до Місяця.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA готується до зіткнення астероїда з Землею — фахівці аерокосмічного агентства США ініціюють симуляцію зіткнення небесного тіла з нашою планетою в рамках дослідження можливого розвитку подій. На думку вчених лабораторії реактивного руху NASA, масштабні навчання допоможуть громадськості запобігти або мінімізувати можливу шкоду у випадку реальної загрози зіткнення.

Джерело: Express

Джерело: Ракурс


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