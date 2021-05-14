Разумков. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n154584-razumkov-avariyno-pryzemlyvsya-na-hersonschyni-scho-stalosya.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, прокоментував поломку літака, на якому він планував повернутися з відрядження в Херсонській області, де перебував із візитом.

Інцидент з аварійною посадкою він пояснив технічними проблемами. Про це сам Дмитро Разумков розповів в ефірі каналу «Україна 24» у четвер, 13 травня.

Ми не летіли, ми швидко їхали до вас. На щастя, ми зараз можемо тут бути — я, колеги. Дійсно, сьогодні те, що написали засоби масової інформації, трохи перебільшене щодо аварійної посадки гелікоптера. Були деякі технічні проблеми, — розповів голова ВР.

Як відомо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков разом зі спікером Сейму Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен у четвер, 13 травня, у рамках робочої поїздки побували в Херсонській області, де відвідали контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) «Чонгар» і «Каланчак» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою Російською Федерацією територією Криму.

Після візиту, під час повернення політиків до Києва, трапилася технічна поломка на борту літака, який мав доставити Разумкова і Чмілітє-Нільсен. Тому добиратися до столиці їм довелося автомобілем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандал із народним депутатом Миколою Тищенком прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що йому соромно за порушення карантину «окремими депутатами» й перепросив за них. Разумков прокоментував скандал із Тищенком, який у розпал локдауну в столиці влаштував закриту вечірку з дня народження дружини.