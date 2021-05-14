Разумков. Фото: Shitterstock

https://racurs.ua/n154584-razumkov-avariyno-prizemlilsya-na-hersonschine-chto-sluchilos.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, прокомментировал поломку самолета, на котором он планировал вернуться из командировки в Херсонской области, где находился с визитом.

Инцидент с аварийной посадкой он объяснил техническими проблемами. Об этом сам Дмитрий Разумков рассказал в эфире канала «Украина 24» в четверг, 13 мая.

Мы не летели, мы быстро ехали к вам. К счастью, мы сейчас можем здесь быть — я, коллеги. Действительно, сегодня то, что написали средства массовой информации, немного преувеличено об аварийной посадке вертолета. Были некоторые технические проблемы, — рассказал председатель ВР.

Как известно, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен в четверг, 13 мая, в рамках рабочей поездки побывали в Херсонской области, где посетили контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе с временно оккупированной Российской Федерацией территорией Крыма.

После визита, во время возвращения политиков к Киев, случилась техническая поломка на борту самолета, который должен был доставить Разумкова и Чмилите-Нильсен. Поэтому добираться в столицу им пришлось автомобилем.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандал с народным депутатом Николаем Тищенко прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что ему стыдно за нарушение карантина «отдельными депутатами» и извинился за них. Разумков прокомментировал скандал с Тищенко, который в разгар локдауна в столице устроил закрытую вечеринку ко дню рождения жены.