14 мая праздник Иеремия и День памяти украинцев, спасавших евреев

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14 мая в православном мире чтят второго из четырех великих пророков Ветхого Завета Иеремию. В народном календаре дата получила название день Иеремия, Иеремия-Запрягальника и проводов весны. Кроме этого, 14 мая 2021 года Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

14 мая — 134-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 231 день.

Именины 14 мая

День ангела сегодня празднуют: Еремей, Ефим (Евфимий), Игнатий, Макар, Герасим, Пафнутий, а также Тамара.

День Иеремия

14 мая (1 мая по старому стилю) отмечается народный праздник Еремея-Запрягальника, посвященный началу посевных работ на земле. С этого дня вспашка на полях заканчивалась и начинался период сева.

Традиции 14 мая

В этот день на Руси провожали весну и встречали приближение жаркого лета. У наших предков начинались наиболее утомительные и тяжелые работы на полях. Верили, что пророк Иеремия сегодня запрягает на небе свою колесницу и помогает земледельцам, которые обращаются к нему с молитвами.

Народные приметы на 14 мая

Днем ранее посеешь — неделей раньше соберешь.

Если день ясный — на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.

Если муравьи чистые и сытые — к обильному урожаю пшеницы.

Если при восходе солнца в небе нет облаков — лето будет жарким.

Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике — весь следующий месяц погода будет дождливой.



На Еремея пасмурный день — к морозной зиме.

Что нельзя делать 14 мая

На Еремея нельзя занимать деньги, продукты, зерно.