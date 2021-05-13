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Ракурс
14 травня свято Єремія та День пам’яті українців, які рятували євреїв

14 травня свято Єремія та День пам’яті українців, які рятували євреїв

13 тра 2021, 23:05
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14 травня у православному світі шанують пророка Єремію. У народному календарі дата отримала назву день Єремія, Єремія-запрягальника та проводи весни. Окрім цього, 14 травня 2021 року Україна вперше відзначить День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

14 травня — 134-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 231 день.

Іменини 14 травня

День ангела сьогодні святкують: Веремій (Єремій), Юхим (Євфимій), Ігнатій, Макар, Герасим, Пафнутій, а також Тамара.

День Єремія

14 травня (1 травня за старим стилем) відзначається народне свято Веремія-запрягальника, присвячене початку посівних робіт на землі. З цього дня оранка на полях завершувалася і починався період сівби.

Традиції 14 травня

У цей день на Русі проводжали весну та зустрічали наближення спекотного літа. У наших предків починалися найбільш виснажливі і важкі роботи на полях. Вірили, що пророк Єремія сьогодні запрягає на небі свою колісницю і допомагає хліборобам, які звертаються до нього з молитвами.

Народні прикмети на 14 травня

  • Днем раніше посієш — тижнем раніше збереш.

  • Якщо день ясний — на прибирання хліба теж буде гарна погода.

  • Якщо мурахи чисті й ситі — до рясного урожаю пшениці.

  • Якщо при сході сонця в небі немає хмар — літо буде спекотним.

  • Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику — весь наступний місяць погода буде дощовою.


  • На Веремія похмурий день — до морозної зими.

Що не можна робити 14 травня

На Веремія не можна позичати гроші, продукти, зерно.

Джерело: Ракурс


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