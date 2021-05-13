Байден — Найбільший газогін США атакували хакери з Росії

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Російські хакери атакували найбільший газогін США. Таку думку висловив американський президент Джо Байден, коментуючи кібератаку 7 травня на компанію Colonial Pipelines, внаслідок якої тимчасово були зупинені всі трубопроводи та виведені з мережі деякі системи, які забезпечують функціонування 18 штатів.

Ми не вважаємо, що уряд Росії причетний до цієї атаки, але ми маємо вагомі підстави вважати, що зловмисники, які скоїли напад, проживають в Росії, — цитує Байдена з посиланням на дані Федерального бюро розслідувань видання The Hill.

Водночас Байден зауважив, що ФБР виключає причетність президента країни-агресора Володимира Путіна до цієї атаки.

Нагадаємо, 7 травня компанія Colonial Pipelines зазнала кібератаки. Зламу могла сприяти пандемія коронавірусу, внаслідок якої інженери Colonial Pipeline працювали із системами через віддалений доступ. Ймовірно, хакери отримали логін і пароль до одного з акаунтів працівників компанії.

За даними Bloomberg, оператор найбільшого нафтопроводу США заплатив майже 5 млн дол. хакерському угрупованню DarkSide. Раніше компанія заявляла, що цього не робитиме. Гроші переказали у криптовалюті. Після отримання викупу хакери надали Colonial Pipeline доступ до зашифрованих даних, але розшифрування відбувалося дуже повільно.

12 травня компанія оголосила, що почне поступово відновлювати роботу нафтопроводу.

Хакери DarkSide стверджують, що здійснили атаку заради грошей, а не з політичною метою. Джо Байден вже підписав указ про посилення кібербезпеки США на тлі зламу Colonial Pipeline та низки інших, в яких офіційний Вашингтон помітив російський слід.

Джерело: The Hill, Bloomberg.