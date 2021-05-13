Байден — Крупнейший газопровод США атаковали хакеры РФ

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Российские хакеры атаковали крупнейший газопровод США. Об этом заявил американский президент Джо Байден, комментируя кибератаку 7 мая на компанию Colonial Pipelines, в результате которой временно были остановлены все трубопроводы и выведены из сети некоторые системы, обеспечивающие функционирование 18 штатов.

Мы не считаем, что правительство России причастно к этой атаке, но у нас есть веские основания полагать, что злоумышленники, совершившие нападение, проживают в России, — цитирует Байдена со ссылкой на данные Федерального бюро расследований издание The Hill.

В то же время Байден отметил, что ФБР исключает причастность президента страны-агрессора Владимира Путина к этой атаки.

Напомним, 7 мая на компанию Colonial Pipelines была совершена кибератака. Взлому могла способствовать пандемия коронавируса, в результате которой инженеры Colonial Pipeline работали через удаленный доступ. Вероятно, хакеры получили логин и пароль к одному из аккаунтов сотрудников компании.

По данным Bloomberg, оператор крупнейшего нефтепровода США заплатил почти 5 млн долл. хакерской группировке DarkSide. Ранее компания заявляла, что не будет этого делать. Деньги перевели в криптовалюте. После получения выкупа хакеры предоставили Colonial Pipeline доступ к зашифрованным данным, но расшифровка происходило очень медленно.

12 мая компания объявила, что начнет постепенно восстанавливать работу нефтепровода.

Хакеры DarkSide утверждают, что совершили атаку ради денег, а не в политических целях. Джо Байден уже подписал указ об усилении кибербезопасности США на фоне взлома Colonial Pipeline и ряда других, в которых официальный Вашингтон нашел российский след.

Источник: The Hill, Bloomberg.