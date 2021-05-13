«Динамо» выиграло Кубок Украины в день памяти Лобановского

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Ракурс

«Динамо» Киев — обладатель Кубка Украины 2020/2021. В третий раз в истории киевляне сделали в сезоне требл — выиграли чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины.

В финале Кубка Украины в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича «Динамо» минимально обыграло луганскую «Зарю» 1:0.

Первый тайм финала Кубка Украины завершился нулевой ничьей. Стартовые 45 минут были довольно небогатыми на опасные моменты. «Динамо» активно атаковала позиционно, а «Заря» высоко и активно прессинговала, выбегая в острые контратаки.

Главным эпизодом стала травма Виталия Миколенко. Как сообщают из Тернополя в штабе «Динамо», у игрока сборной Украины накануне Евро-2020 тяжелый ушиб правой руки.

Николай Шапаренко на 55-й минуте попал в перекладину ворот Василя. Дело в дополнительное время катилось к серии пенальти, но игровое преимущество «Динамо» воплотилось в гол. Родригес на 98 минуте прострелил в центр штрафной, откуда Виктор Цыганков в касание забил победный мяч. Впоследствии он же не реализовал пенальти.

«Динамо» выиграло титул в день основания клуба (1927 год) и в день смерти своего легендарного наставника Валерия Лобановского, который умер во время матча в Запорожье 13 мая 2002 года.