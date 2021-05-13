Пуля снайпера унесла жизнь защитника Донбасса

https://racurs.ua/n154580-pulya-snaypera-unesla-jizn-zaschitnika-donbassa.html

Ракурс

Российский снайпер убил военнослужащего Вооруженных сил Украины на Донбассе. Воин получил несовместимое с жизнью ранение. По данным СМИ, это произошло в районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта.

Об этом в четверг вечером сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка «Восток».

13 мая в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ «Восток», от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований России, погиб военнослужащий ВСУ, — указано в сообщении.

Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Враг целенаправленно нарушает режим «тишины» и не желает придерживаться действующих договоренностей, — подытожили в ОТГ «Восток».

Как пишет «Новинарня», погибший входил в состав 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Пуля попала в голову. Погибший 13 мая — пятая боевая потеря ВСУ с начала мая.