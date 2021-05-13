Куля снайпера забрала життя захисника Донбасу

https://racurs.ua/ua/n154580-kulya-snaypera-zabrala-jyttya-zahysnyka-donbasu.html

Ракурс

Російський снайпер вбив військовослужбовця Збройних сил України на Донбасі. Воїн дістав поранення, несумісне з життям. За даними ЗМІ, це сталося в районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту.

Про це ввечері четверга повідомляє у Фейсбук оперативно-тактичне угруповання «Схід».

13 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТГ «Схід», від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Росії, загинув військовослужбовець ЗСУ, — вказано у повідомленні.

Командування висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ворог цілеспрямовано порушує режим «тиші» та не бажає дотримуватися чинних домовленостей, — підсумували в ОТГ «Схід».

Як пише «Новинарня», загиблий входив до складу 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Куля поцілила в голову. Загиблий 13 травня — п’ята бойова втрата ЗСУ з початку травня.