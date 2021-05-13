Де перебуває Козак, розкрив Медведчук

https://racurs.ua/ua/n154579-de-perebuvaie-kozak-rozkryv-medvedchuk.html

Ракурс

Віктор Медведчук ввечері 13 травня, після оголошення рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, відповів на запитання журналістів про місцеперебування свого колеги — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Лідер «Опозиційної платформи — За життя» заявив, що його соратник нині перебуває у Білорусі.

Я знаю, де перебуває Тарас Козак. Він знаходиться на лікуванні у Білорусі, — так прокоментував запитання журналістів біля будівлі Печерського райсуду Медведчук.

За словами кума Путіна, Козак обурений звинуваченнями, в яких його підозрюють українські правоохоронці.

Нагадаємо, раніше очільник Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що парламентар Козак, якого також підозрюють у державній зраді, переховується на території Росії.