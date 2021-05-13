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Ракурс
Де перебуває Козак, розкрив Медведчук

Де перебуває Козак, розкрив Медведчук

13 тра 2021, 21:26
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Віктор Медведчук ввечері 13 травня, після оголошення рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, відповів на запитання журналістів про місцеперебування свого колеги — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Лідер «Опозиційної платформи — За життя» заявив, що його соратник нині перебуває у Білорусі.

Я знаю, де перебуває Тарас Козак. Він знаходиться на лікуванні у Білорусі, — так прокоментував запитання журналістів біля будівлі Печерського райсуду Медведчук.

За словами кума Путіна, Козак обурений звинуваченнями, в яких його підозрюють українські правоохоронці.


Нагадаємо, раніше очільник Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що парламентар Козак, якого також підозрюють у державній зраді, переховується на території Росії.

Джерело: Ракурс


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