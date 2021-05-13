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Ракурс
Куда «исчез» нардеп Козак, раскрыл Медведчук

Куда «исчез» нардеп Козак, раскрыл Медведчук

13 мая 2021, 21:26
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Виктор Медведчук вечером 13 мая, после оглашения решения Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ответил на вопросы журналистов о местонахождении своего коллеги — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявил, что его соратник сейчас находится в Беларуси.

Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси, — так прокомментировал вопрос журналистов у здания Печерского райсуда Медведчук.

По словам кума Путина, Козак возмущен обвинениями, в которых его подозревают украинские правоохранители.


Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что парламентарий Козак, которого также подозревают в государственной измене, скрывается на территории России.

Источник: Ракурс


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