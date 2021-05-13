Куда «исчез» нардеп Козак, раскрыл Медведчук

https://racurs.ua/n154579-kuda-ischez-nardep-kozak-raskryl-medvedchuk.html

Ракурс

Виктор Медведчук вечером 13 мая, после оглашения решения Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ответил на вопросы журналистов о местонахождении своего коллеги — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявил, что его соратник сейчас находится в Беларуси.

Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси, — так прокомментировал вопрос журналистов у здания Печерского райсуда Медведчук.

По словам кума Путина, Козак возмущен обвинениями, в которых его подозревают украинские правоохранители.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что парламентарий Козак, которого также подозревают в государственной измене, скрывается на территории России.