Медведчуку избрали меру пресечения

https://racurs.ua/n154578-medvedchuku-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Виктору Медведчуку, пророссийскому нардепу от ОПЗЖ и куму Владимира Путина, которого подозревают в государственной измене, 13 мая избрали меру пресечения. Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый отпустил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Таким образом судья не удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Ранее в четверг столичный суд начал избирать меру пресечения депутату Верховной Рады. Прокуратура просила арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения залога — свыше 300 млн грн. Всего политику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 12 мая Медведчук получил в Офисе генпрокурора подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и окружения.

По словам главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, «кошелек» Медведчука — нардеп Тарас Козак, который владеет заблокированными в Украине пророссийскими телеканалами, сейчас находится на территории России.